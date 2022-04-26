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Оливер Стоун раскрыл главную цель США на Украине

Режиссер Оливер Стоун заявил, что США используют Украину для противостояния с Россией
Оливер Стоун

Оливер Стоун. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Американский режиссер Оливер Стоун в интервью изданию El Diário заявил, что Украина является стратегически важной страной для США. Республика требуется Вашингтону для противостояния с Москвой, предположил он.

Стоун раскрыл главную цель США на Украине и заявил, что они используют Украину для противостояния с Россией. Он напомнил, что Соединенные Штаты всегда вмешивались в дела других стран для собственных нужд.

«Смена режимов — это то, что у нас очень хорошо получается. Мы это сделали в 2014 году на Украине, это был госпереворот, в результате которого демократически избранный президент был свергнут», — отметил он.

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По мнению режиссера, решения прозападной украинской власти спровоцировали преследование русскоязычного населения и геноцид в Донбассе.

«Украина — часть американского плана. Так было всегда <…>. Они получили то, чего хотели: столкновение с Россией», — заключил режиссер.

Ранее Стоун рассказал о «войне» США против России. По его словам, она началась еще в 2006-2007 годах, когда российский президент Владимир Путин выступил с речью в Мюнхене с критикой идеи об однополярном мире.

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Марина Совина
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