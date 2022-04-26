Польше предрекли остановку поставок российского газа

Аналитик Симонов заявил, что Россия прекратит поставлять газ Польше с 27 апреля

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с РИА Новости предрек остановку поставок российского газа в Польшу с 27 апреля.

«Я почти уверен, что никакой оплаты не будет, и поставки будут прекращены», — заявил он. Аналитик назвал такое решение ожидаемым и предположил, что страна в попытках найти альтернативного поставщика обратиться к Норвегии или Литве. Однако, без газа из России польский газовый баланс не будет сходиться, уверен Симонов.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва оценила запасы газа в хранилищах страны. По ее словам, Польша обладает достаточным количеством топлива — хранилища заполнены на 76 процентов. Она также пообещала, что в домах поляков не будет нехватки газа.