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Среда обитания

Названы главные страхи ипотечников

Эксперт по недвижимости Бондарев назвал потерю работы главным страхом ипотечников

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Главными страхами российских ипотечников являются потеря работы и рост процентной ставки. К такому выводу пришли эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп», данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

Генеральный директор «Прайд Групп» Алексей Бондарев назвал взявшим ипотеку способ обезопасить себя — приобрести страховку от потери работы. Она обойдется в две-три тысячи рублей и окупит себя в случае потери трудоспособности. Что касается процентной ставки по кредиту, эксперт напомнил о возможности изменить ее с помощью рефинансирования.

В агентстве оценили ситуацию на первичном рынке недвижимости в Санкт-Петербурге и пришли к выводу, что в марте 2022 года спрос на покупку квартир в новостройках с использованием жилищного кредита вырос на 60,6 процента по сравнению с мартом 2021-го. По итогам первого квартала 2022 года также зафиксировали существенный рост — с января по март спрос вырос на 73,9 процента относительно аналогичного периода за предыдущий год. Кроме того, показатель превысил пиковые значения в 2020 году, когда ввели программу льготной ипотеки.

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Бондарев считает, что такая динамика связана с решением правительства повысить ставку до 12 процентов годовых. «Покупатели дождались последних месяцев льготной ипотеки под 6 процентов и раскупили все, что можно было взять в бюджете до 4-5 миллионов», — пояснил он, добавив, что многие таким образом хотели обезопасить средства, однако сейчас фокус меняется на покупку недвижимости для личного пользования.

В феврале партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов назвал худшие российские города для ипотечников. Ими оказались Новороссийск, Краснодар, Грозный, Севастополь и Астрахань — в этих городах за год больше всего увеличился средний ежемесячный ипотечный платеж при покупке готовых однокомнатных квартир.

Александра Качан
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