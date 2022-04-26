Кремль ответил на предложение привлечь стройотряды к восстановлению Донбасса

Песков заявил о добровольном решении отправки молодежных стройотрядов в Донбасс

Российские молодежные стройотряды будут сами принимать решение об участии в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это зависит от самих стройотрядов», — ответил он на предложение «Единой России» внести в законодательство поправки о стройотрядах.

Представитель Кремля отметил, что это сильное движение, в котором участвую много студентов.

По данным агентства, предложение «Единой России» создать на базе молодежных организаций стройотряды 25 апреля озвучил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев. По задумке, такие отряды будут формироваться из добровольцев среди студентов, которых смогут привлекать к восстановлению Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в Госдуме предложили восстанавливать Донбасс в том числе за счет конфискованного российского имущества украинских олигархов. Об этом заявил депутат от Крыма Михаил Шеремет. Аналогично о предложил поступить с имуществом олигархов на Украине.

