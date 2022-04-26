Первый за много лет супертанкер доставил в Европу американскую нефть

Супертанкер доставил сырую нефть из США в Испанию впервые более чем за шесть лет

Супертанкер впервые более чем за шесть лет доставил в Европу американскую нефть, пишет Bloomberg.

По данным агентства, в середине апреля судно Solana с двумя миллионами баррелей сырой американской нефти на борту прибыло в испанский порт Бильбао. Далее оно отправилось в немецкий Вильгельмсхафен и голландский Роттердам. Сырье на Solana было перегружено в Мексиканском заливе с небольших судов. Европейские страны все больше полагаются на энергоресурсы США, отмечает издание.

Исторически подавляющее большинство поставок американской сырой нефти в Европу осуществлялось на небольших судах, способных перевозить от 600 000 до одного миллиона баррелей. Теперь супертанкеры будут много и часто «использоваться для отправки американской нефти в Европу, поскольку покупатели на континенте стремятся максимально использовать альтернативы российской нефти», — сказал главный экономист аналитической компании Vortexa Дэвид Вех. В мае Германия получит второй супертанкер с американской нефтью.

Страны Евросоюза намерены к 2027 году свести к нулю зависимость от энергоносителей из России. Такой срок ранее назвал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.