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В ЕС назвали срок отказа от российских нефти и газа

Еврокомиссар Джентилони: ЕС намерен к 2027 году свести к нулю зависимость от газа из РФ

Фото: Vassilis Triandafyllou / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) намерены к 2027 году свести к нулю зависимость от энергоносителей из России. Такой срок назвал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Об этом он рассказал в интервью газете Il Messaggero.

Он уточнил, что к концу 2022 года страны ЕС намерены сократить свою зависимость от российских нефти и газа на две трети. «Поскольку эволюция различных санкционных пакетов, скорее всего, будет связана с энергетикой, мы работаем в этом направлении. Во-первых, за счет снижения зависимости от российских нефти и газа на две трети к концу этого года, чтобы к 2027 году свести ее к нулю. Вторая цель — выстроить стратегию, не замедляющую климатический переход», — заявил Джентилони.

Европейские страны соглашаются с необходимостью снизить зависимость от России через взаимодействие с другими поставщиками. Одним из возможных экспортеров может стать ОАЭ. В начале мая Европа получит первую за два года партию нефти из этой страны. Танкер с миллионом баррелей сырья прибудет в Великобританию.

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Платон Щукин
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