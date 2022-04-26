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США пообещали обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от Китая

Госсекретарь Блинкен заявил, что США обеспечат Тайвань всем необходимым для защиты от КНР
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обещает обеспечить Тайвань всем необходимым для того, чтобы островное государство могло защитить себя в том случае, если КНР решится на односторонние шаги, сообщает ТАСС.

«Что касается самого Тайваня, то мы решительно настроены сделать так, чтобы у него были все необходимые средства защиты от любой потенциальной агрессии, в том числе односторонних действий со стороны Китая, направленных на то, чтобы подорвать статус-кво, который имел место в течение многих десятилетий», — рассказал он.

По его словам, с 2017 года Вашингтон осуществил военные поставки на сумму около 20 миллиардов долларов, а также поспособствовал частным поставкам общей суммой почти в 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, подчеркнул Блинкен, США занимались всевозможной поддержкой поставок из ряда других стран.

Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с американским коллегой Ллойдом Остином подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, этот факт и статус-кво ничего не изменит. Он также предупредил, что если тайваньский вопрос не будет решен должным образом, это может подорвать двусторонние отношения.

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Марина Совина
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