США пообещали обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от Китая

Госсекретарь Блинкен заявил, что США обеспечат Тайвань всем необходимым для защиты от КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обещает обеспечить Тайвань всем необходимым для того, чтобы островное государство могло защитить себя в том случае, если КНР решится на односторонние шаги, сообщает ТАСС.

«Что касается самого Тайваня, то мы решительно настроены сделать так, чтобы у него были все необходимые средства защиты от любой потенциальной агрессии, в том числе односторонних действий со стороны Китая, направленных на то, чтобы подорвать статус-кво, который имел место в течение многих десятилетий», — рассказал он.

По его словам, с 2017 года Вашингтон осуществил военные поставки на сумму около 20 миллиардов долларов, а также поспособствовал частным поставкам общей суммой почти в 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, подчеркнул Блинкен, США занимались всевозможной поддержкой поставок из ряда других стран.

Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с американским коллегой Ллойдом Остином подчеркнул, что Тайвань является частью Китая, этот факт и статус-кво ничего не изменит. Он также предупредил, что если тайваньский вопрос не будет решен должным образом, это может подорвать двусторонние отношения.