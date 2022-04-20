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Минобороны Китая обозначило статус Тайваня

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Тайвань является частью страны

Фото: Adriano Machado / Reuters

Тайвань является частью Китая, этот факт и статус-кво ничего не изменит, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с американским коллегой Ллойдом Остином. Его слова приводит пресс-служба китайского минобороны.

«Вэй Фэнхэ четко обозначил свою позицию по тайваньскому вопросу и подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, этот факт, как и статус-кво, никто не может изменить», — обозначил министр позицию по этому вопросу. Он также предупредил, что если тайваньский вопрос не будет решен должным образом, это может подорвать двусторонние отношения. По словам министра, китайская армия будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

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15 апреля официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, комментируя прибытие делегации членов Конгресса США на Тайвань заявил, что это подрывает политическую основу отношений США и КНР. По его словам, шаг Вашингтона еще больше усиливает напряженность в Тайваньском проливе.

В Минобороны КНР также пообещали, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет все меры, чтобы не допустить попыток организовать независимость Тайваня. Тогда же НОАК решила провести военные учения в районе Тайваня в ответ на прибытие американской делегации.

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Алина Гончарова
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