Китай решил провести военные учения в районе Тайваня в ответ на провокации США

Военные КНР проведут учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) решила провести военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточную зону боевого командования НОАК.

«Пятнадцатого апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая направило боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и проведения учений в морском и воздушном пространстве в Восточно-Китайское море и вокруг острова Тайвань», — сказано в заявлении.

Ранее делегация членов Конгресса США прибыла с кратким визитом на Тайвань, группу возглавляет сенатор-республиканец Линдси Грэм. 15 апреля американцы должны встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и с некоторыми членами кабмина. Планируется обсудить двусторонние отношения и обеспечение безопасности в Азиатском регионе.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон примет все возможные меры для поддержки независимости Тайваня, чтобы не допустить воссоединения Тайбэя с Пекином силовым путем. «Для США ситуация с Украиной и с Тайванем — это не одно и то же. Наша государственная политика состоит в том, что мы примем все возможные меры, чтобы этого [воссоединения] никогда не произошло», — сказал он.