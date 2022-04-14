Советник Байдена заявил о поддержке Тайваня всеми возможными мерами

Салливан заявил, что США примут все возможные меры для независимости Тайваня

Власти США примут все возможные меры для поддержки независимости Тайваня, чтобы не допустить воссоединения Тайбэя с Пекином силовым путем. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, выражали беспокойство относительно принятия Китаем односторонних мер с целью изменения статус-кво, мы думаем, что они внимательно следят за происходящим на Украине, чтобы в целом извлечь уроки, в том числе относительно Тайваня. Для США ситуация с Украиной и с Тайванем — это не одно и то же. Наша государственная политика состоит в том, что мы примем все возможные меры, чтобы этого [воссоединения] никогда не произошло», — сказал он.

По его словам, в последние несколько недель США проводили консультации с союзниками в Азии и Европе для выработки общей позиции о неприемлемости агрессии и военного способа решения конфликтов.

Ранее стало известно, что делегация членов Конгресса США прибыла с кратким визитом на Тайвань, группу возглавляет сенатор-республиканец Линдси Грэм. 15 апреля американцы должны встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и с некоторыми членами кабмина. Планируется обсудить двусторонние отношения и обеспечение безопасности в Азиатском регионе.