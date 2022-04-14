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Советник Байдена заявил о поддержке Тайваня всеми возможными мерами

Салливан заявил, что США примут все возможные меры для независимости Тайваня

Фото: Leah Millis / Reuters

Власти США примут все возможные меры для поддержки независимости Тайваня, чтобы не допустить воссоединения Тайбэя с Пекином силовым путем. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, выражали беспокойство относительно принятия Китаем односторонних мер с целью изменения статус-кво, мы думаем, что они внимательно следят за происходящим на Украине, чтобы в целом извлечь уроки, в том числе относительно Тайваня. Для США ситуация с Украиной и с Тайванем — это не одно и то же. Наша государственная политика состоит в том, что мы примем все возможные меры, чтобы этого [воссоединения] никогда не произошло», — сказал он.

По его словам, в последние несколько недель США проводили консультации с союзниками в Азии и Европе для выработки общей позиции о неприемлемости агрессии и военного способа решения конфликтов.

Ранее стало известно, что делегация членов Конгресса США прибыла с кратким визитом на Тайвань, группу возглавляет сенатор-республиканец Линдси Грэм. 15 апреля американцы должны встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и с некоторыми членами кабмина. Планируется обсудить двусторонние отношения и обеспечение безопасности в Азиатском регионе.

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Дмитрий Сотак
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