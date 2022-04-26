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В Северной Осетии прошли соревнования по троеборью

Конники из пяти регионов РФ приняли участие в соревнованиях по троеборью во Владикавказе

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания

Во Владикавказе прошел чемпионат и первенство Северо-Кавказского федерального округа по троеборью и Кубок федерации конного спорта Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.

В турнире приняли участие конники из пяти регионов страны.

«Соревнования собрали 15 конников из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Ростовской области и Северной Осетии. Республику представили воспитанники республиканской конно-спортивной школы — Алан Кусов, Заурбек Баев, Диана Тменова, Виктория Келехсаева», — сообщили в министерстве физической культуры и спорта республики.

На чемпионате СКФО в зачете CCN 2* S среди мужчин и женщин по троеборью, включающим манежную езду, кросс и конкур, первое место занял Алан Кусов на лошади по кличке Арабеска. В классе ЛК 100 Заурбек Баев на лошади по кличке Рада стал победителем. В классе ЛК 100 J (юноши и девушки) первое место заняла Виктория Келехсаева на лошади по кличке Алгус.

На Кубке федерации конного спорта Северной Осетии по троеборью в зачете CCN 3* S победителем стал Иван Суворов из Ростовской области. В зачете CCN 2* S золотую медаль завоевала Анастасия Кузьмина из Краснодарского края.

В зачете ЛК 100 призовые места распределили между собой представители Москвы: золото получила Дарья Неклюдова, второе место заняла Дарья Самусь, третье — Каролина Романова.

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Варвара Кошечкина
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