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Названо число бежавших в Молдавию украинцев

В МВД Молдавии заявили, что в республику бежали 435 тысяч украинских граждан

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

С начала боевых действий на Украине в Молдавию бежали более 435 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел республики.

По данным ведомства, большая часть въехавших в страну украинцев направилась в другие страны, на территории Молдавии остаются более 95 тысяч беженцев. Это число продолжает расти.

«6644 человека запросили предоставления убежища», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщало, что всего территорию Украины с начала боевых действий покинули не менее пяти миллионов человек. Почти три миллиона из них направились в Польшу, 757 тысяч — в Румынию, 550 тысяч — в Россию.

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Алевтина Запольская
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