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Минобороны показало кадры уничтожения складов с вооружением и техникой ВСУ

МО показало кадры объективного контроля уничтожения складов с вооружением и техникой ВСУ

Министерство обороны (МО) России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения складов с вооружением и военной техникой, поступающей на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По информации разведки, было установлено сосредоточение техники и вооружения ВСУ в помещениях, а также на территории складской зоны. Данные о сосредоточении вооружения и техники подтвердили техническими средствами разведки, позже по складу нанесли удар высокоточным ракетным вооружением.

Ранее в ведомстве сообщили, что за минувшую ночь Вооруженные силы России уничтожили два украинских комплекса С-300. Уточняется, что комплексы ВСУ были ликвидированы в районе населенного пункта Барвенково. Там же российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы.

Сергей Истомин
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