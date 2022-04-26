Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о ликвидации двух украинских комплексов С-300

Минобороны доложило об уничтожении двух украинских комплексов С-300

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За минувшую ночь Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два украинских комплекса С-300. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в районе населенного пункта Барвенково. Там же российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

Конашенков доложил, что в районах Веселое и Пришиб на территории Украины ВС России ликвидировали пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ».

Оборонное ведомство также сообщило об ударах ракетами по украинским пунктам управления, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 25 апреля глава государства обвинил националистов и наемников на Украине в том, что они неоднократно нарушали нормы международного права.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Польша ввела санкции против «Новатэка» и «Газпрома»
Видеокарты GeForce RTX 3090 Ti в России оценили почти в 300 тысяч рублей
Названо число бежавших в Молдавию украинцев
Врач назвала восемь продуктов для похудения и набора мышечной массы
Побрившийся Галустян записал видео и рассмешил россиян
В ЕС назвали срок отказа от российских нефти и газа
Доказано существование «пищевого интеллекта» у людей
Санду созвала экстренное заседание Совбеза из-за взрывов в Приднестровье
Матвиенко назвала российскую «проблему проблем»
Назван мотив бросившего гранату в парке Александрова мужчины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.