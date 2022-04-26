Минобороны сообщило о ликвидации двух украинских комплексов С-300

Минобороны доложило об уничтожении двух украинских комплексов С-300

За минувшую ночь Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два украинских комплекса С-300. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в районе населенного пункта Барвенково. Там же российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы.

Конашенков доложил, что в районах Веселое и Пришиб на территории Украины ВС России ликвидировали пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ».

Оборонное ведомство также сообщило об ударах ракетами по украинским пунктам управления, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 25 апреля глава государства обвинил националистов и наемников на Украине в том, что они неоднократно нарушали нормы международного права.