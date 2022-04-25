Минобороны сообщило об ударах ракетами по украинским пунктам управления

Минобороны сообщило о ракетных ударах по 4 пунктам управления украинских националистов

Российские войска ракетными ударами уничтожили четыре пункта управления украинских националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны Украины, а также три склада боеприпасов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российские войска нанесли 19 ракетных ударов. Поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уничтожены 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также более 240 человек личного состава.

Конашенков добавил, что также за ночь российские войска поразили ракетными ударами воздушного базирования шесть военных объектов. Среди них три опорных пункта, места сосредоточения военной техники и живой силы ВСУ, а также три склада боеприпасов в Харьковской области.

По словам представителя Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 2362 единицы специальной военной автомобильной техники, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов, 283 установки реактивных систем залпового огня, 2526 танков и других боевых бронированных машин, 265 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 566 беспилотников, 141 самолет и 110 вертолетов.

Ранее Минобороны показало кадры ракетных ударов «Искандеров» по объектом военной инфраструктуры ВСУ. Они были нанесены по складам с военная техникой и боеприпасами для снабжения украинских войск.

