Минобороны показало кадры ударов «Искандерами» по целям на Украине

Минобороны показало удары ОТРК «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Минобороны России показало удары расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» по объектом военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами ведомство поделилось с журналистами, они есть в распоряжении «Ленты.ру».

В оборонном ведомстве доложили, что высокоточные ракеты нанесли удары по складам, в которых находилась военная техника ВСУ и боеприпасы для снабжения группировки войск.

«Расчет ОТРК "Искандер", получив задачу на уничтожение складов с вооружением и боеприпасами, осуществил загрузку ракет и выдвижение на пусковую позицию. Военнослужащие произвели точные расчеты положения цели и произвели пуски», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что после пуска ракет пусковые установки покинули укрытия и сменили место стартовых позиций для новых ударов по целям на Украине.

Ранее Минобороны показало видео с уничтожением складов ВСУ с боеприпасами. В ведомстве доложили, что цель был ликвидирована с помощью беспилотного летательного аппарата.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Глава государства назвал основной целью спецоперации защиту жителей республик Донбасса. Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев 22 апреля сообщил, что в ходе второй фазы спецоперации ВС России планируют установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, а также обеспечить безопасный коридор в Крым.