В парке Карасука поселились краснокнижные птицы

Краснокнижные савки поселились в новом парке в городе Карасук Новосибирской области

В новом парке города Карасук в Новосибирской области поселились краснокнижные савки. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Сейчас в парке работает орнитологическая станция. Специалисты намерены выяснить, почему редкие представители семейства утиных облюбовали именно это озеро.

Ежедневно посмотреть на пернатых приходят сотни горожан. От сородичей савки отличаются клювом синего цвета — за это их прозвали «птицами счастья».

Ранее в апреле краснокнижные лебеди вернулись после зимовки в историко-культурный заповедник «Аркаим» в Челябинской области. Лебеди-шипуны ежегодно покидают Южный Урал и направляются зимовать в Центральную Азию. В этом году птицы задержались и прилетели позже обычного срока (ранее это происходило в двадцатых числах марта).