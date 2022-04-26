Министерство культуры поддержало проект реставрации Вологодского кремля

Министерство культуры России поддержало масштабную реставрацию Вологодского кремля

Министерство культуры России поддержало масштабную реставрацию Вологодского кремля. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, проект восстановления здания, стоимость которого оценивается в 4,5 миллиарда рублей, включили в федеральную целевую программу «Культура России». Отмечается, что всего в программе числится 20 объектов, расположенных на территории Вологодского кремля, по семи из которых уже получено положительное заключение госэкспертизы.

Мэр Вологды Сергей Воропанов уточнил, что планы по реконструкции Кремля одобрила Министр культуры России Ольга Любимова. «С этим предложением обратились депутат Госдумы Валентина Артамонова, замгубернатора области Лариса Каманина и начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский», — добавил он.

Известно, что из областного бюджета на разработку комплексного проекта ремонтно-реставрационных работ выделили 100 миллионов рублей. На данный момент строители дорабатывают сметную документацию, чтобы начать реконструкцию культурных памятников.

Ранее сообщалось, что в селах Кабардино-Балкарии в течение года отремонтируют памятники героям Великой Отечественной войны. Работы проведут в шести населенных пунктах Баксанского района в рамках реализации специальной программы Минобороны России.