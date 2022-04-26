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США пригрозили санкциями за помощь России в обходе американских рестрикций

Блинкен заявил, что США допускают санкции против тех, кто поможет РФ обходить рестрикции
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Ukraine President's Office/ Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, пригрозил вторичными санкциями тем странам, которые помогут России обходить ранее введенные рестрикции Запада. Его слова приводит ТАСС.

Глава Госдепартамента отметил, что ранее правительством Соединенных Штатов такие меры не использовались, однако допустил их введение в будущем. «Насколько я знаю, нет. Однако это не означает, что мы этого не сделаем», — ответил он на соответствующий вопрос.

Блинкен напомнил, что в апреле Сенат утвердил кандидатуру Джеймса О'Брайена, выдвинутую президентом США Джо Байденом, на должность координатора санкционной политики. Руководитель американского внешнеполитического ведомства пояснил, что дипломат глубоко изучает обход санкций другими странами или структурами и Вашингтон в перспективе будет «неустанно концентрировать на этом внимание».

Ранее стало известно, что страны Запада, среди которых члены Евросоюза, Великобритания и США, пообещали вводить новые санкции в отношении России в случае необходимости. Об этом говорится в совместном заявлении министра внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян и торгового представителя США Кэтрин Тай.

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Марина Совина
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