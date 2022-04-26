Стали известны выплаты семьям погибших при стрельбе в детсаду под Ульяновском

Семьям погибших при стрельбе в детсаду под Ульяновском выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших при стрельбе в детсаду под Ульяновском выплатят по миллиону рублей. Об этом заявил вице-губернатор Ульяновской области Александр Коробко, передает ТАСС.

«По распоряжению губернатора семьям погибших будет оказана помощь в размере одного миллиона рублей, раненым — 500 тысяч рублей», — объяснил Коробко.

26 апреля в детском саду «Рябинка», который находится в поселке Вешкайма Ульяновской области, произошла стрельба. Мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, где убил няню и двух детей, после чего покончил с собой.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.