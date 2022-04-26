США заявили о готовности ответить взаимностью на смену Россией курса на Украине

Госдеп заявил, что США будут наращивать давление на РФ при дальнейшей эскалации на Украине

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США будут наращивать давление на РФ при дальнейшей эскалации на Украине, но готовы ответить взаимностью на смену курса. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока Москва эскалирует, мы продолжаем эскалировать наши санкции и экономические меры. Если Москва изменит свой курс, мы сменим наш курс», — сказал он в ходе Брифинга.

Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон видит в санкциях не самоцель, а средство достижение цели — прекращение боевых действий на Украине.

Ранее стало известно, что страны Запада, среди которых члены Евросоюза, Великобритания и США, пообещали вводить новые санкции в отношении России в случае необходимости. Об этом говорится в совместном заявлении министра внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян и торгового представителя США Кэтрин Тай.