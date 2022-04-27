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США оценили возможность перемен в отношениях с Россией после обмена Рида

В Белом доме заявили, что обмен Рида на Ярошенко не улучшит отношения США с Россией

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Обмен отбывавшего наказание в России американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко никак не повлияет на отношения Вашингтона и Москвы, поскольку не улучшит мнения США о спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Белом доме.

По его словам, переговоры были ограничены одной темой — обменом задержанных лиц. Оценивая возможность «пересмотра американского подхода к поддержке украинских партнеров и привлечения Кремля к ответу за его действия на Украине», источник заявил: сейчас это невозможно.

Министерство иностранных дел России сообщило о состоявшемся обмене 27 апреля. Информацию подтвердил американский президент Джо Байден.

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Студент из Техаса Тревор Рауди Рид был осужден в 2020 году в Москве на девять лет лишения свободы. В августе 2019 года он напал на полицейских, которых вызвали жильцы дома на Ленинградском шоссе, чтобы утихомирить нетрезвого Рида, повздорившего с несколькими женщинами. По пути в отдел в служебном автомобиле он порвал обмундирование водителю и ударил другого полицейского.

Константин Ярошенко был заключен в тюрьму по решению американского суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, там его арестовали 28 мая 2010 года.

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Виктория Кондратьева
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