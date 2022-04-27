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В Латвии заблокировали российский новостной агрегатор

Гендиректор СМИ2 Белоусов подтвердил блокировку новостного агрегатора в Латвии

Фото: Eduardo Dutra / Pexels

Генеральный директор российского новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов подтвердил его блокировку в Латвии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в черный список СМИ2 попала дважды якобы за распространение недостоверной информации про Украину. «Это, я думаю, очень почетно. Значит, мы на верном пути», — заявил Белоусов, подчеркнув, что сотрудники агрегатора обязательно найдут способ донести российские новости как до жителей Латвии, так и до украинцев.

В среду, 27 апреля, Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) внес сайт СМИ2 в список запрещенных доменов. Как рассказал генеральный директор, ранее агрегатор новостей уже блокировали на Украине. Он уточнил, что санкции ввел украинский лидер Владимир Зеленский. В ответ на это новостной агрегатор заблокировал президента на год.

23 марта Украина ввела ограничительные меры сроком на три года против интернет-издания «Лента.ру», агентства ТАСС, МИА «Россия сегодня», новостных порталов «Газета.Ru» и «Утро.ру», агрегатора СМИ2. Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

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Варвара Кошечкина
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