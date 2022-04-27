В Забайкалье пройдет бурятский фестиваль традиционных состязаний, поэзии и песни

Бурятский фольклорно-спортивный фестиваль «Алтаргана» пройдет в Забайкалье с 22 по 24 июля

С 22 по 24 июля в Забайкалье пройдет XIV международный бурятский фестиваль «Алтаргана». Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.

На фестивале пройдут традиционные спортивные состязания: борьба «Бухэ Барилдаан», стрельба из лука по бурятским правилам «hур Харбаан», соревнования по конному спорту «Мори Уридаан», бурятские шахматы «Шатар» и разбивание хребтовой кости «hээр Шаалга».

В этом году в общей сложности проведут 7 из 15 конкурсов в очном формате, например, выступления фольклорных коллективов «Буряад хүнэй нэгэ үдэр», конкурс красавиц «Дангина», состязания улигершинов, исполнителей одической поэзии и бурятской народной песни. Остальные мероприятия пройдут заочно, а записи песен, снятых видеофильмов, фотографий, документального и художественного кино и журналистских материалов будут приниматься по электронной почте.

На фестивале «Алтаргана» ежегодно собираются участники с регионов России, Монголии, Китая. В этом году мероприятие, сроки проведения которого переносились два раза из-за коронавируса, сохранит название «Алтаргана-2020».

Ранее в марте в Забайкальском крае в рамках Года культурного наследия народов России прошел конкурс «Мистер и Миссис Этно — 2022». В мероприятии приняли участие 24 представителя национальных диаспор Агинского Бурятского округа, Шилкинского, Красночикойского и Улетовского районов региона.