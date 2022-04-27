Перечислены необходимые в автопутешествии предметы

Автоэксперт Субботин посоветовал брать в автопутешествие запасной бензонасос

В долгую дорогу на машине нужно брать все необходимое, что может потребоваться: запчасти, радар, видеорегистратор и много всего другого. Вещи, которые нельзя забывать при автопутешествии, в разговоре с «Лентой.ру» перечислил автоэксперт, ведущий телепрограммы о транспорте Вячеслав Субботин.

Важные предметы

Необходимо заранее подготовить свой туристический список в дорогу. Помимо семейных сборов, нужно подумать и об автомобиле. Возможности отремонтировать машину по пути может и не быть.

Обязательно должны быть с собой про запас: компрессор, свечи зажигания, катушки и лампочки в фары. Еще хорошо бы с собой иметь бензонасос. Это то, что может выйти из строя Вячеслав Субботин автоэксперт

«Даже не потому что сам по себе узел плохой, а потому что заправились топливом, а топливо на юге разбавляют, мягко говоря. Поэтому нужно себя обезопасить. Еще должны быть: трос, ну и если нет запасного колеса, нужен хороший клей или набор для ремонта покрышек. Потому что можете встать и все», — перечислил автоэксперт.

Вячеслав Субботин напомнил еще о нескольких важных в автопутешествии вещах. Эксперт подчеркнул, что хорошо бы иметь в машине надежную канистру на 5-10 литров. А если в длительное путешествие отправляется большая семья, то необходимо заранее купить багажник на крышу.

«Для багажника должны быть хорошие поперечные, которые его выдержат. Желательно, чтобы они были длинные, чтоб не только багаж закрепить, но еще и наверх что-то на них положить. Не короткие дуги, как предлагают многие компании, а чуть подлиннее. Ну и бокс должен быть не менее 500 литров. Желательно, чтобы багажник открывался на две стороны. А к багажнику, если машина относительно высокая, придется купить лесенку на 3 ступеньки. Она весит мало, место в машине практически не занимает», — сказал Субботин.

Обслуживать автомобиль нужно вовремя и там, где ты живешь. По дороге тебе непременно всучат возможную подделку: масло, антифриз, тормозную жидкость, да что угодно Вячеслав Субботин автоэксперт

Важная техника

Ведущий телепрограммы о транспорте напомнил о нескольких важных технических моментах, которые необходимо предусмотреть в дорогу.

«Обязательно скачать приложение, которое выявляет камеры фото и видеофиксации или купить антирадар. Это не значит, что нужно нарушать. Просто, чтобы не вляпаться в штраф и вспомнить лишний раз про скорость. Иногда камеры стоят в таких хитрых местах, там где отвлеченно внимание или знаков нет. Это такие ловушки. Вот чтобы не попасть в них, нужно быть оснащенным. Потом нужно купить разветвитель для зарядок для всевозможных гаджетов. Видеорегистратор — это тоже обязательные атрибут», — заключил специалист.

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