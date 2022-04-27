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Названы самые популярные у россиян зарубежные направления для отдыха в мае

АТОР: Турция и ОАЭ назвали самыми востребованными направлениями для отдыха россиян в мае

Фото: Fredrik Öhlander / Unsplash

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые популярные у соотечественников зарубежные направления для отдыха на майские праздники. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, наиболее востребованной для путешествий страной в мае стала Турция — туда приобретается около 38 процентов всех путевок за границу. Стоимость семидневного отдыха на курортах республики начинается от 70 тысяч рублей с человека.

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Вторым и третьим по популярности направлениями оказались ОАЭ — там двое россиян могут неделю провести отпуск за 230 тысяч рублей. Третью строчку заняла Абхазия, стоимость туров в которую стартует от 60 тысяч рублей.

В топ-5 также вошли Египет, куда средняя цена путевки на майские праздники — около 170 тысяч рублей на двоих, и Мальдивы. Отдых на экзотических островах обойдется двоим туристам минимум в 130 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что лидером по доступности отдыха на майские праздники стали туры по России. Так, средняя стоимость путевок на отечественные курорты с заездами в мае составила 53 тысячи рублей на двоих туристов. Наиболее продаваемыми направлениями стали Большой Сочи вместе с Красной Поляной, КазаньСанкт-Петербург и Геленджик.

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Валентина Процкова
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