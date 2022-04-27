Женщина ела 30 бананов в неделю и похудела на 38 килограммов

Daily Mirror: американка Кэти Бреннеман похудела на 38 килограммов на фруктовой диете

32-летняя жительница американского штата Индиана Кэти Бреннеман похудела на 38 килограмм благодаря фруктовой диете, требующей есть более 30 бананов в неделю. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам американки, до похудения она питалась тяжелой домашней едой, продуктами животного происхождения и полуфабрикатами. Ее максимальный вес в то время достигал 101 килограмма.

В 2014 году Бреннеман решила стать веганом. Она рассчитывала, что это поможет ей похудеть, но не увидела эффекта, к которому стремилась. Затем женщина попробовала фруктовую диету, требующую есть преимущественно сырые фрукты, а также немного овощей, орехов и семян. На этот раз она стала быстро терять вес и в итоге похудела до 63,5 килограмма.

Теперь Бреннеман ест сырые фрукты и соки на завтрак и обед, а на ужин — салат или вегетарианское блюдо, Каждую неделю она потребляет пять связок бананов, ящик манго, коробку фиников и три арбуза. Чтобы компенсировать нехватку питательных веществ, ей приходится принимать пищевые добавки из водорослей с витамином B12 и ДГК /ДГЭА. Зимой она дополнительно пьет витамин D.

Бреннеман признает, что у фруктовой диеты есть и недостатки. «Быть ​​фрукторианцем ограничивает то, что я могу есть, когда обедаю вне дома. Однако после пандемии я все равно куда меньше выходила из дома, поэтому переход не был для меня трудным», — объясняет она.

Ранее сообщалось, что жительница Мельбурна похудела на 35 килограммов перед собственной свадьбой. Ей удалось сбросить вес благодаря особой диете, основанной на печенье.