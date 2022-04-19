Мать двоих детей похудела на 35 килограммов перед свадьбой благодаря печенью

Daily Mail: жительница Мельбурна похудела на 35 килограммов благодаря печенью

Жительница Мельбурна (Австралия) похудела на 35 килограммов перед собственной свадьбой благодаря особой диете, основанной на печенье. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

35-летняя агент по недвижимости и мать двоих детей Тарра Слободуик рассказывает, что решила сбросить вес, когда располнела до 91,6 килограмма. По ее словам, в то время она любила есть большими порциями, запивала еду сладкой газировкой и перекусывала сладостями. На ужин могла съесть несколько порций спагетти болоньезе, чипсы и мясной пирог. Последней каплей, подтолкнувшей ее к похудению, были фотографии с мероприятия, в котором она участвовала. Увидев их, женщина поняла, что плохо выглядит на снимках не из-за неудачных ракурсов, а потому что запустила себя.

Австралийка стала придерживаться диеты, разработанной врачом Сэнфордом Сигалом в 1975 году. Ее правила позволяют есть лишь те блюда, энергетическая ценность которых не превышает 700 калорий. Кроме того, каждые два часа допускается перекусить печеньем, приготовленным по специальному рецепту. «Это низкокалорийное печенье с белком, которое подавляет чувство голода», — объяснила Слободуик.

За первый месяц диеты без физических упражнений австралийка сбросила десять килограммов, затем еще шесть, когда начала заниматься легкой ходьбой. Постепенно вся старая одежда стала ей велика. Тогда Слободуик стала тратить сэкономленные на вредной еде деньги на покупку новых вещей.

Женщина продолжает следить за собой и каждое утро бегает или прогуливается быстрым шагом перед тем, как собрать детей в школу. По словам Слободуик, после похудения ее жизнь кардинально изменилась: она чувствует энергию в течение всего дня и с удовольствием рассматривает свое отражение в зеркале.

Ранее сообщалось, что 25-летняя австралийка Энджи Шэннон сбросила 30 килограммов ради свадьбы своей мечты. По ее словам, она уже пять лет следит за своим питанием при помощи специального приложения.