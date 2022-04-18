Женщина сбросила 30 килограммов ради свадьбы и назвала свой секрет

Daily Mail: австралийка Энджи Шэннон похудела на 30 килограммов ради свадьбы своей мечты

25-летняя австралийка Энджи Шэннон сбросила 30 килограммов ради свадьбы своей мечты. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Шэннон, она уже пять лет следит за своим питанием при помощи специального приложения. За эти годы она была трижды беременна и в общей сложности похудела на 30 килограммов: на 10 килограммов после первой беременности, на 15 — после второй. Когда на свет появился третий ребенок, женщина сбросила лишь пять килограммов — она призналась, что в этот раз ей было сложнее.

Секретом похудения Шэннон считает самостоятельное приготовление еды и употребление полезной пищи. Для экономии времени женщина старается сразу готовить на несколько дней. Например, перед своей свадьбой она за пять часов сделала 33 блюда и 84 порции закусок. После этого можно было еще долго не подходить к плите и спокойно готовиться к торжеству.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Эли Атертон похудела на 20 килограммов за шесть месяцев. Она решилась на похудение из-за недовольства своим отражением в зеркале.