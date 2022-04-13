Женщина рассказала о похудении на 20 килограммов за шесть месяцев

Жительница Великобритании Эли Атертон похудела на 28 килограммов из-за недовольства собой

Жительница Великобритании Эли Атертон похудела на 20 килограммов за шесть месяцев из-за недовольства своим отражением в зеркале. Об этом она рассказала Daily Express.

Атертон утверждает, что с юных лет страдала от избыточного веса. При этом ее всегда восхищали девушки в спортивных бюстгальтерах и укороченных топах, обнажающих идеальный пресс. Своего живота женщина стеснялась и пыталась скрыть его мешковатой одеждой.

Ее первая попытка похудения продолжалась три года. За это время с помощью диет, физической активности и занятий йогой ей удалось сбросить восемь килограммов. После чего она записалась в тренажерный зал и сбросила 20 килограммов за 25 недель.

«Моя диета представляла собой план с контролем калорий, составленный моим тренером, и включала в себя порции нежирного мяса, рыбы и много овощей. Упор был сделан на потребление достаточного количества белка, чтобы помочь мне восстановиться после тренировок с отягощениями», — объясняет британка.

Атертон проводила персональные тренировки три раза в неделю, порой самостоятельно выполняла кардио, а также посещала тренировки с кардиоупражнениями пять раз в неделю. Кроме того, она занималась йогой два-три раза в неделю, чтобы расслабиться.

«Моя главная проблема — это сражения, которые я каждый день веду сама с собой в своей голове. Я свой самый большой критик», — рассказывает женщина. Она добавляет, что придирается к себе и слишком восприимчива к мнению окружающих, но старается с этим бороться.

«Трансформация моего тела придала мне уверенности в себе, чтобы попробовать разные виды тренировок, которые открыли мне глаза на мир йоги, о существовании которого я не знала, тренируясь в стандартном тренажерном зале», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 137-килограммовый кондитер Анкит Додд сумел сбросить 66 килограммов за восемь месяцев. Он похудел благодаря медитации и правильному питанию.