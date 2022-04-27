В Екатеринбурге презентовали старт фестиваля полетами в аэротрубе

В Екатеринбурге прошли полеты в аэротрубе в честь старта фестиваля «Безумные дни»

В Екатеринбурге прошли экспериментальные полеты в панорамной аэротрубе с видом на город — мероприятие проводилось в рамках презентации международного фестиваля «Безумные дни». Об этом пишет ТАСС.

VII международный фестиваль «Безумные дни» состоится с 1 по 3 июля, на нем соберутся более 500 музыкантов. В Екатеринбурге и Первоуральске пройдет около 100 концертов различных коллективов: классической музыки, хоровых, этнических, трио, квартетов и других.

«Три экспериментальных полета [с живописным видом на город в панорамной аэротрубе] в честь старта "Безумных дней" — это действительно необычная локация, таким образом мы заявляем о том, что фестиваль стартует», — рассказал первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов. В полетах приняли участие журналист, один из музыкантов и победитель конкурса, который правильно объяснил понятие романтизма.

«Безумные дни» — российская версия популярного ежегодного французского фестиваля La Folle Journee, существующего с 1995 года. Праздник проходит в регионе Луарских земель во Франции, в Японии, Польше, а с 2015 года и в Екатеринбурге — это единственный российский город, который принимает фестиваль.

Ранее в апреле сообщалось, что на фестивале «Дикоросы», который состоится в Екатеринбурге 4 июня, представят сказки уральских авторов. Гостей фестиваля ожидают спектакли, мультфильмы, мастер-классы народных ремесел, специально подготовленная этнографическая зона с музеями, застольные песни, а также знакомство с современными музыкальными фолк-коллективами.