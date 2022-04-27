На фестивале в Екатеринбурге представят сказки уральских авторов

Фестиваль «Дикоросы» состоится в Екатеринбурге 4 июня

Сказки уральских авторов представят на фестивале «Дикоросы», который состоится в Екатеринбурге 4 июня. Как уточняет ТАСС, в день проведения мероприятия жители Свердловской области зачитают свои произведения перед жюри, включающем ведущих экспертов в области народной культуры региона.

Сам фестиваль будет разделен на несколько частей, адаптированных под разные возрастные категории. Гостей фестиваля ожидают спектакли, мультфильмы, мастер-классы народных ремесел, специально подготовленная этнографическая зона с музеями, застольные песни, а также знакомство с современными музыкальными фолк-коллективами.

Организаторы рассказали, что демопанель с участием авторов сказок планируется провести впервые. Среди членов жюри, которые дадут оценку представленным произведениям, будут этнолог, ведущий методист по научно-практической деятельности Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Вячеслав Печняк, глава проекта Ural Music Camp Наталия Шмелькова, автор Telegram-канала «Страшные сказки» Ольга Балюк, и другие.

Агентство указывает, что фестиваль «Дикоросы» впервые провели в 2021 году. Тогда мероприятие посетили более 16 тысяч россиян.