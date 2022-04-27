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В США назвали «поразительную» ошибку Байдена в отношении России

Экс-советник Трампа Болтон назвал ошибкой Байдена поддержку ограничения права вето в ООН
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в материале для журнала Hill выступил с критикой нынешнего лидера страны Джо Байдена.

Болтон назвал «поразительной» ошибкой Байдена в отношении России поддержку ограничения права вето в ООН.

«Администрация Байдена добровольно совершает ошибку в ООН, которая рискует воскресить давний вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета Безопасности», — отметил экс-советник Трампа.

Болтон отметил, что США стали единственной страной-членом постоянной пятерки СБ, выступившей за «злополучную» идею. По его мнению, «неразумная и ненужная» резолюция предполагает ослабление и уничтожение право вето.

«Обратите внимание на опасные аргументы администрации Байдена. Постпред США при Линда Томас-Гринфилд раскритиковала Россию за "постыдную практику злоупотребления правом вето"», — призвал он.

Политик добавил, что США нередко накладывали вето в одностороннем порядке. Этими решениями были недовольны Великобритания, Франция, Россия и Китай.

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Марина Совина
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