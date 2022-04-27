Правительство подсчитало потери российской экономики от санкций

Правительство спрогнозировало падение ВВП по итогам года на 8,8 процента

Правительство представило обновленную версию макроэкономического прогноза, скорректированного с учетом введенных в отношении России санкций, пишут «Ведомости». В нем подсчитаны возможные потери национальной экономики на ближайшие три года.

В базовой версии документа прогнозируется снижение ВВП по итогам года на 8,8 процента. При этом в 2023 году экономика, по мнению авторов, должна восстановиться и показать рост на 1,3 процента, а в 2024-25 годах — на 4,6 и 2,8 процента соответственно.

Консервативный вариант прогноза предполагает снижение ВВП на 12,4 процента по итогам нынешнего года и на 1,1 процента в 2023-м.

По прогнозам авторов, инфляция в 2022 году превысит 20 процентов в базовом варианте и снизится до 6,2 процента по итогам 2023 года. Среднегодовая цена на нефть указана на уровне 82,6 барреля за доллар в нынешнем году и 75,2 барреля за доллар в следующем.

Согласно представленному ранее прогнозу Центробанка, основанному на консенсус-прогнозе опрошенных экономистов, ожидается падение ВВП по итогам года на восемь процентов и инфляция на уровне 20 процентов.

