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В России выявили 7705 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 7705 случаев коронавируса за сутки

Фото: Alexander Zemlianichenko / globallookpress.com

В России за последние сутки выявили 7705 случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 159 600. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 27 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 7107.

Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (760), Санкт-Петербурге (510) и в Воронежской области (259). Меньше всего — в Республике Тыва (1 случай) в Магаданской области (2 случая), а также в Ненецком автономном округе и Республике Алтай (по 4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2986. За этот же период 11 477 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 506 859.

За сутки умерли 163 пациента с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 375 400 человек.

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Анастасия Шейкина
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