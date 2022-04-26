В России выявили 7107 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 7107 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 7107 случаев коронавируса — это минимум с 24 сентября 2020 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 151 895. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 26 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 7651.

Больше всего заражений зарегистрировали в Санкт-Петербурге (467), Москве (378) и Воронежской области (279). Меньше всего — в Магаданской области (1 случай), Республике Тыва (2 случая), а также в Ненецком автономном округе и Сахалинской области (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3161. За этот же период 11 899 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 495 382.

За сутки умерли 176 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 375 237 человек.

