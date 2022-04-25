В России выявили 7651 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 7651 нового случая коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 7651 новый случай коронавируса — это минимум с 6 мая 2021 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 144 788. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 25 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 8446.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1112. За этот же период 8855 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 483 483.

За сутки умерли 159 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 375 061 человек.