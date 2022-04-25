Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 7651 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 7651 нового случая коронавируса за сутки

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России за последние сутки выявили 7651 новый случай коронавируса — это минимум с 6 мая 2021 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 144 788. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 25 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 8446.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1112. За этот же период 8855 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 483 483.

За сутки умерли 159 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 375 061 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью
Полпред Путина ответил на заявления Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил
Стало известно о массовом желании россиян уехать на Кавказ
Венгрия получит чешские самолеты
Глава ДНР назвал число иностранных наемников на «Азовстали»
Москвичам пообещали похолодание на майских праздниках
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Первомай
Тарасова оценила возможную смену российскими фигуристами спортивного гражданства
В России выявили 7651 случай коронавируса
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала тело после родов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.