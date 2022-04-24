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В России выявили 8446 случаев коронавируса за сутки

Оперштаб сообщил о выявлении 8446 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Shutterstock

В России за последние сутки выявили 8446 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 137 137. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 24 апреля.

Больше всего заражений выявили в Москве (584), в Санкт-Петербурге (587) и в Московской области (356). Меньше всего — в Магаданской области и Ненецком автономном округе (по 4 случая), а также в Республике Тыва (1 случай).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1352. За этот же период 10 508 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 474 628.

За сутки умерли 168 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 374 902 человека.

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Варвара Кошечкина
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