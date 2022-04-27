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На Украине возбудили дело против Володина и 418 депутатов Госдумы

Генпрокуратура Украины возбудила дело против спикера Госдумы и 418 депутатов
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Генпрокуратура Украины возбудила дело против спикера Госдумы Вячеслава Володина и 418 депутатов, попросивших президента России Владимира Путина в феврале 2022 года признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовное дело расследуется по статье о покушении на территориальную целостность.

Как утверждает следствие, когда парламентарии поддержали обращение к Путину, они поставили под угрозу суверенитет страны и ее безопасность. Других подробностей расследования ведомство пока не привело.

Ранее стало известно, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины пришли с обысками к брату лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Сергею. Обыски проходят в его квартирах, частных домах и частных предприятиях. О задержании мужчины пока не сообщалось.

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Алевтина Запольская
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