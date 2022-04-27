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Следователи пришли с обысками к брату Медведчука

ГБР проводит обыски у брата Медведчука по делу о незаконной добыче песка

Фото: РИА Новости

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины пришли с обысками к брату лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Во Львове и области следственные действия проходят в квартирах, домах и на производственных предприятиях, принадлежащих семье [депутата Верховной Рады] Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчука Сергею», — рассказали в пресс-службе.

Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного дела о незаконной добыче песка, пояснили в ГБР.

Виктор Медведчук был задержан Службой безопасности Украины 12 апреля при попытке покинуть территорию страны. Суд арестовал его без возможности внесения залога. 18 апреля Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором Медведчук просит обменять его «на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарный коридор».

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Алевтина Запольская
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