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Стало известно о роли Турции в обмене россиянина Ярошенко на американца Рида

Star: обмен летчика Ярошенко на американца Рида состоялся в сотрудничестве с Турцией

Обмен российского летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида состоялся в сотрудничестве с правительством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. О роли турецкой стороны стало известно газете Star от американского чиновника, пишет РИА Новости.

Отмечается, что обмен прошел «в рамках тщательно спланированной серии шагов», которые представители Москвы и Вашингтона обговорили заранее. «Рид и Ярошенко прибыли в Турцию почти одновременно, затем Ярошенко и Рид пошли по взлетно-посадочной полосе к самолетам», — говорится в статье.

Обмен Ярошенко на Рида состоялся 27 апреля в Турции после «длительного переговорного процесса», который начался еще в конце января этого года. Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Студент из Техаса Тревор Рид был осужден в 2020 году в Москве на девять лет лишения свободы за нападение на полицейских.

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Марина Совина
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