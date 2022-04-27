Россия обменяла студента из Техаса на осужденного в США летчика Ярошенко

МИД России сообщил об обмене осужденного американца Рида на летчика Ярошенко

МИД России сообщил о состоявшемся обмене ранее осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на американца из Техаса Тревора Рида, который ранее отбывал наказание в РФ за применение насилия в отношении полицейского. Информацию приводит ТАСС.

Обмен состоялся 27 апреля после «длительного переговорного процесса», который начался еще в конце января этого года по инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена.

Подробности обмена

Супруга Константина Ярошенко рассказала, что процедура обмена произошла на территории Турции. По ее словам, россиянин на данный момент вернулся в Россию. В свою очередь, Рида доставили в московский аэропорт Внуково в сопровождении оперативных сотрудников, и затем отправили на турецкую территорию. Сообщается, что он уже вылетел в США.

Отец Рида рассказал в эфире телеканала CNN, что стал свидетелем процедуры обмена.

Они прилетели в Турцию, потом американский самолет встал рядом с российским, и двоих заключенных одновременно провели мимо друг друга прямо как в кино Джоуи Рид Отец Тревора Рида

Реакция Москвы и Вашингтона

Госсекретарь в официальном заявлении ведомства отметил, что обмен и освобождение американского студента произошло при непосредственной помощи зарубежных союзников и партнеров Вашингтона.

Позднее информацию об обмене подтвердил президент США Джо Байден. Он рассказал, что он лично оповестил мать Тревора Рида о том, что американские власти смогли обменять их сына, и он скоро вернется на родину.

Сегодня мы ждем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение к семье, которой очень его не хватало. Тревор — бывший морской пехотинец — освобожден из российского заключения Джо Байден Президент США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала свершившийся обмен успехом и отметила, что очень рада его возвращению на родину после многолетних усилий российских властей по его освобождению.

На протяжении многих лет мы занимались освобождением летчика Константина Ярошенко. Я обращалась к президенту [США Дональду] Трампу [с просьбой] о помиловании. Помилование не состоялось, но сегодня состоялся обмен Константина Ярошенко на студента Тревора Рида, который был осужден у нас в стране за драку с полицейским не на такой большой срок. Но это, в общем, тоже успех Татьяна Москалькова Уполномоченный по правам человека в РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с «Лентой.ру» отметила усилия российских дипломатов «в условиях международной турбулентности и нарастающей русофобии» и выразила надежду, что Москва и Вашингтон смогут договориться об аналогичном решении в отношении Виктора Бута и Константина Никулина — бывшего сотрудника рижского ОМОНа, который сейчас отбывает пожизненное заключение в Литве.

Обмен Константина Ярошенко был из цикла невозможного, но наши дипломаты своих не бросают. Надо сказать, что, возможно, в ближайшее время состоится обмен еще кого-то. Я очень надеюсь, что США все-таки так же как с Константином пойдут на обмен и Виктора Бута, и его тоже удастся вернуть домой к супруге Алле Мария Бутина Депутат Госдумы

Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов рассказал, что финальное решение об обмене было одобрено американской и российской стороной лишь на прошлой неделе.

Это последние договоренности. Это пасхальное чудо. Договоренности были конкретизированы, обрели форму на прошлой неделе Алексей Тарасов Адвокат Константина Ярошенко

В чем обвиняли Ярошенко и Рида

Студент из Техаса Тревор Рауди Рид был осужден в 2020 году в Москве на девять лет лишения свободы. В августе 2019 года он напал на полицейских, которых вызвали жильцы дома на Ленинградском шоссе, чтобы утихомирить нетрезвого Рида, повздорившего с несколькими женщинами. По пути в отдел в служебном автомобиле он порвал обмундирование водителю и ударил другого полицейского.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Российских дипломатов об аресте не уведомили. Ярошенко якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет. Его родственники неоднократно направляли американским властям прошение о помиловании, но оно оставалось без ответа.