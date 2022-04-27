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Москалькова рассказала о многолетних попытках освободить летчика Ярошенко

Омбудсмен Москалькова заявила, что многие годы занималась освобождением летчика Ярошенко

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Приговоренного в США к 20-летнему тюремному сроку российского летчика Константина Ярошенко пытались вернуть на родину многие годы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

«На протяжении многих лет мы занимались освобождением летчика Константина Ярошенко. (...) Я обращалась к президенту Трампу о помиловании. Помилование не состоялось, но сегодня состоялся обмен», — рассказала омбудсмен.

По словам Москальковой, после ее вмешательства летчику было позволено провести свидание с семьей после девяти лет разлуки. Также она отметила, что благодаря усилиями правозащитников Ярошенко перевели на лечение в другую тюрьму.

Обмен американского студента Тревора Рида на Ярошенко Москалькова назвала успехом.

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Валерий Розенберг
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