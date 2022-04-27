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Россия обменяла студента из Техаса на осужденного в США летчика Ярошенко

МИД: американца Рида обменяли на российского летчика Ярошенко после длительных переговоров
Константин Ярошенко

Константин Ярошенко. Фото: ТАСС

Министерство иностранных дел России сообщило о состоявшемся обмене с США отбывающего наказание в России американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко. Информацию приводит ТАСС.

Отмечается, что обмен состоялся 27 апреля после «длительного переговорного процесса».

В конце января госсекретарь США Энтони Блинкен предлагал российскому коллеге Сергею Лаврову обсудить вопрос об освобождении двух американских граждан, заключенных в российских тюрьмах, в том числе Риде.

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Студент из Техаса Тревор Рауди Рид был осужден в 2020 году в Москве на девять лет лишения свободы. В августе 2019 года он напал на полицейских, которых вызвали жильцы дома на Ленинградском шоссе, чтобы утихомирить нетрезвого Рида, повздорившего с несколькими женщинами. По пути в отдел в служебном автомобиле он порвал обмундирование водителю и ударил другого полицейского.

Константин Ярошенко был заключен в тюрьму по решению американского суда в 2011 году. Ему вменили участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков и осудили на 20 лет. В США он был доставлен из Либерии, там его арестовали 28 мая 2010 года.

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Антон Похиляк
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