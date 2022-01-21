Блинкен предложил Лаврову обсудить осужденных в России американцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве настоял на том, чтобы обсудить вопрос об освобождении двух американских граждан, заключенных в российских тюрьмах — Поле Уилане и Треворе Риде. Трансляцию публикует ТАСС.

«Это туристы, прибывшие в Россию и арестованные без предъявления ясных доказательств вины. Мы в очередной раз просим Россию поступить правильно и позволить им уехать домой», — настоял госсекретарь.

Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии, защита хочет, чтобы он отбывал срок на родине. Однако апелляционный суд признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче США осужденного.

Тревор Рид приговорен к девяти годам лишения свободы: его признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). По данным следствия, 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

