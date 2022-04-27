«Россия 24»: летчик Ярошенко вернулся в Россию

Летчик Константин Ярошенко вернулся в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

В какой именно аэропорт прибыл самолет с россиянином, не уточняется.

«По последним данным, Ярошенко уже в России», — цитирует агентство сообщение ведущего канала.

Ожидается, что уже в ближайшее время летчик окажется дома. Адвокат оценил его состояние как «оставляющее желать лучшего».

Российский летчик Константин Ярошенко был задержан в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к двадцати годам лишения свободы.

Правозащитники заявляли, что россиянина удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, а также подвергали пыткам, чтобы получить признательные показания. Обмен летчика на студента из Техаса Тревора Рида состоялся 27 апреля 2022 года. Рид отбывал в мордовской колонии девятилетний срок за нападение на полицейских в состоянии алкогольного опьянения.