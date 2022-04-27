Блогерша позволила пьяной незнакомке набить ей тату и показала результат

The Sun: пьяная незнакомка набила TikTok-блогерше тату в виде капусты вместо розы

Канадская блогерша с никнеймом itsabeaann позволила пьяной незнакомке набить ей тату и показала нелепый результат. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Девушка призналась, что в 16 лет разрешила случайной женщине нанести рисунок на ее кожу. При этом канадка отметила, что просила «мастера» об изображении розы. Однако в итоге она получила неаккуратно выполненную татуировку в виде кочана огородной капусты.

По словам героини ролика, который набрал 2,4 миллиона просмотров, почти десять лет она не решается обратиться в салон, чтобы исправить рисунок, поскольку уверена, что сотрудники тату-студии высмеют ее.

«Я хочу показать это в качестве образовательного видео, чтобы вы поняли, почему никогда не должны позволять какой-то пьяной незнакомке делать вам тату в каком-то случайном доме, когда вам 16 лет», — обратилась девушка к зрителям, опубликовав еще одно видео о своем неудачном опыте.

Ранее в апреле пользовательница сети из США с никнеймом nygf рассказала, что решила удалить с кожи рисунок, которым ее «заклеймил» тату-матер семь лет назад. Девушка заявила, что в 21 год, когда работала стриптизершей, «была глупа и стремилась жить каждый день как последний», она по предложению подруги она отправилась в тату-салон в Лагуна-Бич. В студии американка согласилась нанести на кожу вдоль уха случайный узор, поддавшись на уговоры мастера. «Я сказала ему, что хочу набить на лице кристаллы. Однако он ответил: "О нет, это будет выглядеть глупо, не делай этого. Ты должна просто довериться мне и позволить нанести выбранный мной рисунок — все выйдет замечательно"», — объяснила героиня материала.