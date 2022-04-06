Стриптизерша позволила мастеру набить тату на его выбор и пожалела об этом

Стриптизерша из США заявила, что решила удалить узор, которым ее «заклеймил» тату-матер

Пользовательница сети из США с никнеймом nygf рассказала, что решила удалить с кожи рисунок, которым ее «заклеймил» тату-матер семь лет назад. На размещенный в TikTok ролик девушки обратило внимание The Sun.

Девушка заявила, что в 21 год, когда работала стриптизершей, «была глупа и стремилась жить каждый день как последний». По предложению подруги она отправилась в тату-салон в Лагуна-Бич. В студии американка согласилась нанести на кожу вдоль уха случайный узор, поддавшись на уговоры мастера. «Я сказала ему, что хочу набить на лице кристаллы. Однако он ответил: "О нет, это будет выглядеть глупо, не делай этого. Ты должна просто довериться мне и позволить нанести выбранный мной рисунок — все выйдет замечательно"», — рассказала героиня материала.

По окончании процедуры девушка посмотрела в зеркало и пожалела о своем решении: у нее на лице появился неаккуратно выполненный узор в виде части герба с банкноты номиналом один доллар, который клиентка сравнила с кляксой и клеймом.

При этом героиня материала отметила, что семь лет мечтала избавиться от данного рисунка и некоторое время назад наконец прошла первую процедуру разрушения пигмента лазером. На размещенных кадрах она продемонстрировала заклеенный участок кожи после удаления узора и архивный кадр из тату-салона.

В марте стало известно о клиенте тату-салона, который нанес на кожу рисунок в виде губ любимой девушки и остался без отношений. Возлюбленная агрессивно отреагировала на решение бойфренда сделать подобное изображение. «Ты что, совсем выжил из ума? Это дерьмо теперь запечатлено навечно на твоем идиотском лице. Мы вместе всего две недели. Это безумие, мы не можем больше встречаться», — возмутилась избранница.