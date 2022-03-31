Мужчина сделал тату в честь возлюбленной на лице и остался без отношений

Клиент тату-салона нанес на щеку рисунок в виде губ и остался без девушки

Клиент тату-салона нанес на кожу рисунок в виде губ любимой девушки и остался без отношений. На видео, появившееся в TikTok американского салона Feel Good Ink, обратило внимание издание The Sun.

На размещенном ролике запечатлен мужчина в бейсболке, имя которого не называется. На кадрах видно, как мастер наносит на его щеку изображение красным пигментом с помощью тату-машинки. Также показано, что во время сеанса герой материала отправляет фотографию неоконченной работы своей возлюбленной, в честь которой разместил рисунок. «Детка, отпечаток твоих губ останется со мной навсегда», — указал он в сообщении в мессенджере.

Затем на кадрах последовал звонок от возлюбленной клиента, которая агрессивно отреагировала на решение бойфренда сделать татуировку с изображением ее губ. «Ты что, совсем выжил из ума? Это дерьмо теперь запечатлено навечно на твоем идиотском лице. Мы вместе всего две недели. Это безумие, мы не можем больше встречаться», — возмутилась избранница, в то время как за кадром раздался голос: «О черт!»

Видео набрало более пяти миллионов просмотров. Пользователи выразили сочувствие герою ролика в связи с ситуацией, однако высказались о необдуманности поступка. «Пожалуйста, скажите мне, что это розыгрыш», «Она явно не испытывала тех же чувств, что и он», «Вот почему я никогда не сделаю татуировку, связанную с любовными отношениями — потому что может случиться все что угодно», — комментировали они.

Ранее в марте блогерша с никнеймом @cvillainnn призналась, что позволила возлюбленному сделать себе окрашивание волос ради экономии и пожалела об этом. Так, парень блогерши предложил самостоятельно провести процедуру в домашних условиях и заверил ее в том, что обучился процессу по соответствующим YouTube-роликам. Однако вместо белых волос после сеанса девушка обнаружила на своей голове испорченные химическими веществами и неравномерно окрашенные ярко-рыжие пряди.