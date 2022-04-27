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В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что в регионе загорелся склад боеприпасов

Фото: Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов, пострадавших нет. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов», — заявил он, добавив, что разрушений жилых построек, домов, а также пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее Гладков сообщил, что громкие звуки, похожие на взрывы, раздаются в Белгороде с 03:35 мск. «Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва», — заявил глава региона.

25 апреля Белгородская область подверглась двум обстрелам со стороны Украины. При атаке на село Журавлевка пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи.

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Марина Совина
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